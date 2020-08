Banchi, distanziamento e mascherine. I presidi dettano le condizioni per gestire il rientro a scuola. Maggiori risorse, immunità penale e decisioni condivise con le Asl (Di lunedì 17 agosto 2020) “I dirigenti scolastici chiedono risorse adeguate per organizzare e gestire al meglio il rientro a scuola in sicurezza Servono locali, Banchi monoposto e un ampliamento dell’organico”. E’ quanto afferma il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. “Non si devono vanificare gli enormi sforzi profusi dai presidi – prosegue -, dai loro collaboratori, dal ministero e dai suoi uffici territoriali, dagli enti locali affinché la ripartenza avvenga per tutti nella massima sicurezza”. “Ora, per esempio, i dirigenti – prosegue Giannelli – chiedono di conoscere con urgenza il calendario di consegna dei Banchi monoposto. Non è possibile che lo vengano a sapere ... Leggi su lanotiziagiornale

