Bambino di un anno morto a Modica | fermato il convivente della madre

È stato fermato il convivente della madre del Bambino di quasi 22 mesi morto all'ospedale di Modica, dove era arrivato in fin di vita con ecchimosi e lesioni su tutto il corpo È di questo pomeriggio la notizia di un Bambino morto all'ospedale di Modica. Il bimbo, di quasi due anno, era arrivato al pronto soccorso in tarda mattinata accompagnato dai genitori. Al primo esame i medici non avevano potuto fare a meno di notare i lividi sul suo corpo. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, disperate secondo i medici, che nonostante abbiano fatto il possibile per salvargli la vita si sono dovuti arrendere. Il Bambino è ...

