Avvelenamento cani, il club Amici della Terra presenterà esposto alla Procura (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – alla luce dei diversi episodi di Avvelenamento di cani domestici e randagi che si susseguono da circa due mesi nella contrada Pantano, all’interno dell’Oasi Zone Umide Beneventane (oasi gestita dalla Lipu per conto della Provincia di Benevento), il Comitato Promotore del club degli Amici della Terra Benevento, nei prossimi giorni presenterà un esposto contro ignoti alla locale Procura della Repubblica. “Stiamo registrando diverse segnalazioni da parte di alcuni fruitori della pista ciclopedonale, sul ritrovamento di presunti bocconi avvelenati posizionati in punti ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Avvelenamento cani Sassano, 14 cani morti avvelenati: indagano carabinieri Voce di Strada ‘Assassini senza scrupoli’: strage di cani a Sassano. Il sindaco denuncia

Sassano, 15 cuccioli uccisi: sindaco presenta denuncia

