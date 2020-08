Austria ripristina controlli sanitari alla frontiera (Di lunedì 17 agosto 2020) Il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz ha promesso controlli sanitari ai confini, dopo che il paese ha registrato “una preoccupante crescita” dei casi di coronavirus. Secondo quanto da lui annunciato su Twitter, vi saranno controlli “più rigorosi” alla frontiera, che comprenderanno anche controlli sanitari. Ieri il ministero della Salute ha annunciato 303 nuovi contagi, in netta crescita rispetto ai dati giornalieri fra maggio e luglio. L’Austria ha registrato finora 725 morti per il coronavirus. Leggi su udine20

Controlli sanitari ai valichi con l'Austria: dopo il Tirolo anche la Carinzia ha chiesto il ripristino della vigilanza

Sotto controllo gli ingressi di Tarvisio (autostrada e strada statale) e forse anche Passo di Monte Croce Carnico. La ragione è il numero crescente di contagi da Coronavirus negli austriaci reduci dal ...

