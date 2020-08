Aurora Ramazzotti rientra dalla Spagna e va a fare il tampone, i fan la criticano: 'Ma perché?' (Di lunedì 17 agosto 2020) è appena rientrata a Milano dopo un viaggio a Lanzarote e ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto scattata dall'amica di sempre Sara Daniele annunciando di essere in procinto di andare a fare ... Leggi su leggo

itsagor : carlotta ringrazio eros ramazzotti di aver chiamato sua figlia aurora - jaymistatoos : Aurora come la figlia di Eros Ramazzotti - zazoomblog : Aurora Ramazzotti cresce tra il successo La sua famiglia allargata - #Aurora #Ramazzotti #cresce #successo… - radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - L'aurora -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è appena rientrata a Milano dopo un viaggio a Lanzarote e ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto scattata dall'amica di sempre Sara Daniele annunciando di essere in procint ...Aurora Ramazzotti in questi ultimi giorni è stata in vacanza ma a quanto pare il suo rientro pare che sia stato piuttosto duro. Ebbene sì, stando a quanto si è potuto evincere dal suo profilo, sembra ...