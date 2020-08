Aurora Ramazzotti | ‘Appena tornata dalla Spagna e ora tampone’ | FOTO (Di lunedì 17 agosto 2020) Importante messaggio quello comunicato da Aurora Ramazzotti, che è appena rientrata dalle Canarie ed ora svela la prima cosa da fare. Arriva un messaggio importante da parte di Aurora Ramazzotti. La 23enne figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros è reduce da una bellissima vacanza in Spagna, dove ha soggiornato nell’arcipelago delle Canarie con … L'articolo Aurora Ramazzotti ‘Appena tornata dalla Spagna e ora tampone’ FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

itsagor : carlotta ringrazio eros ramazzotti di aver chiamato sua figlia aurora - jaymistatoos : Aurora come la figlia di Eros Ramazzotti - zazoomblog : Aurora Ramazzotti cresce tra il successo La sua famiglia allargata - #Aurora #Ramazzotti #cresce #successo… - radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - L'aurora -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

Eros Ramazzotti, come tutti sappiamo è stato sposato con Michelle Hunziker ed il loro amore ha fatto davvero sognare tanti fan della coppia, che per un po’ di tempo hanno anche sperato che la crisi tr ...Estate, tempo di relax, riposo e lunghe dormite ristoratrici? Non per tutti. Per molte persone, infatti, il termine vacanze è invece sinonimo di tempo da dedicare alle attività sportive preferite, sia ...