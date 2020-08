Atletica, Elisa Di Lazzaro brilla a Lignano Sabbiadoro: l’azzurra firma un gran tempo nei 110hs (Di lunedì 17 agosto 2020) È il 13.20 (-0.7) di Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) il risultato principale del 31° Meeting Sport Solidarietà di Lignano Sabbiadoro (Udine), in parte limitato da condizioni meteo non ideali. L’ostacolista triestina firma la seconda prestazione in carriera e prosegue così il proprio percorso di avvicinamento ai tredici secondi. Sempre negli ostacoli, vittoria per Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) nei 400hs con 56.78. Nello sprint, 11.56 (+0.5) per Vittoria Fontana (Carabinieri), superata dalla slovena Maja Mihalinec (11.55), e successo al maschile per lo statunitense Elijah Hall (10.23, +0.4). Cresce negli 800 metri Gabriele Aquaro (Team-A Lombardia), secondo in 1:47.32, sulla scia dello spagnolo Jesus Gomez (1:46.59). Salti: 4,20 per Sonia Malavisi (Fiamme Gialle) ... Leggi su sportfair

