Atalanta, oggi nuovo contatto per l’acquisto di Vojvoda (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Atalanta avvierà un nuovo contatto con lo Standard Liegi per cercare di chiudere l’acquisto di Mergim Vojvoda L’Atalanta continua a lavorare per rifare il look delle proprie corsie laterali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra vuole accelerare la trattativa per l’esterno dello Standard Liegi, Mergim Vojvoda. oggi ci dovrebbe essere un nuovo contatto tra la società bergamasca e quella belga. Lo Standard Liegi chiede almeno 6 milioni di euro ma l’Atalanta lavorare per trovare un’intesa a 4. In ogni caso Vojvoda rimane molto vicino al club allenato da Gasperini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

stebellentani : Come primo “colpo di mercato” (cit gazza di oggi) l’Atalanta ha dato 7 milioni alla Juve per Muratore (serie C giro… - andresmarocco : Oggi hanno 50 milioni di tifosi colombiani. Forza @Atalanta_BC . Vamos Duván y Muriel !! #CHAMPIONSxESPN ???? ???? - marinabeccuti : Vojvoda sempre più distante dal Torino e più vicino all’Atalanta. Oggi altro contatto Dea-Standard Liegi - Torinogranatait : Vojvoda sempre più distante dal Torino e più vicino all’Atalanta. Oggi altro contatto Dea-Standard Liegi - battitomilan7 : Di Marzio dopo aver parlato un mese Miranciuk Milan ,oggi lo accosta all'Atalanta Dio mio -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta oggi Atalanta, si avvicina Vojvoda dello Standard Liegi. Oggi altro contatto per il kosovaro TUTTO mercato WEB Lazio, ore d'attesa per la firma di David Silva. Sondati anche Thiago Silva e Cavani

Fantasia nei piedi e un carattere d’acciaio. Una squadra che, davanti a qualche difficoltà, può piegarsi, ma che non si spezzi mai. E’ questa la Lazio che hanno in mente Inzaghi e Tare. La stagione ap ...

Scommesse Champions L.: Germania-Francia nelle semifinali, combo Bayern @1.83 e Multigol PSG @1.93

La Champions League è giunta alle semifinali. Quattro squadre in lizza, per un solo posto sul trono d'Europa. In quel di Lisbona la fase finale della kermesse entra nel vivo e con il duello fra Franci ...

Fantasia nei piedi e un carattere d’acciaio. Una squadra che, davanti a qualche difficoltà, può piegarsi, ma che non si spezzi mai. E’ questa la Lazio che hanno in mente Inzaghi e Tare. La stagione ap ...La Champions League è giunta alle semifinali. Quattro squadre in lizza, per un solo posto sul trono d'Europa. In quel di Lisbona la fase finale della kermesse entra nel vivo e con il duello fra Franci ...