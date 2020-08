Atalanta, 40 milioni di investimenti? Sarebbe la cifra più alta di sempre (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo aver conquistato, con Gasperini, il 4°, il 6°, il 3° e di nuovo il 3° posto in A, come si può migliorare questa Atalanta? La risposta razionale è: deve crescere il gruppo dei 14-15 titolari di movimento. E lì, ... Leggi su ecodibergamo

stebellentani : Come primo “colpo di mercato” (cit gazza di oggi) l’Atalanta ha dato 7 milioni alla Juve per Muratore (serie C giro… - andresmarocco : Oggi hanno 50 milioni di tifosi colombiani. Forza @Atalanta_BC . Vamos Duván y Muriel !! #CHAMPIONSxESPN ???? ???? - marcoconterio : ?? L'#Atalanta non considera Ruslan Malinovskyi incedibile e lo valuta 30 milioni @TuttoMercatoWeb - JuveReTransfers : 'Perin e Romero interessano all'Atalanta; la loro valutazione è rispettivamente di 15 e 25 milioni di euro. I bianc… - ParmeshSriv : RT @armagio: Champions League 2019/20: la #Juve avrà le entrate più alte pari a 87 milioni di euro. Il #Napoli incassa 70M, l'#Atalanta 57M… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta milioni Gosens tesoro dell’Atalanta: pagato 900 mila euro, oggi vale 40 milioni Sport Fanpage Pochi fronzoli: il profilo giusto da prendere in difesa è uno solo

Piace alla Fiorentina e sarebbe il profilo giusto per sistemare il reparto arretrato: Armando Izzo del Torino. Una stagione 2018/2019 fantastica, quella appena passata un po’ meno, esperto del campion ...

LIVE TJ - Atalanta su Romero e Perin. La Juventus segue Gosens. Douglas Costa nel mirino dello United. Tudor entra nello staff di Pirlo

12:26 - ATALANTA SU ARTHUR - Secondo Sky Sport, l'Atalanta sarebbe interessata a Cristian Romero. Il difensore rientrerà alla Juventus dal prestito al Genoa, ma potrebbe immediatamente lasciare Torino ...

Piace alla Fiorentina e sarebbe il profilo giusto per sistemare il reparto arretrato: Armando Izzo del Torino. Una stagione 2018/2019 fantastica, quella appena passata un po’ meno, esperto del campion ...12:26 - ATALANTA SU ARTHUR - Secondo Sky Sport, l'Atalanta sarebbe interessata a Cristian Romero. Il difensore rientrerà alla Juventus dal prestito al Genoa, ma potrebbe immediatamente lasciare Torino ...