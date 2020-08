Asso Fiere, Lino Ferrara: Il Governo tiene più allo sballo dei ragazzini che al fatturato delle Pmi del turismo (Di lunedì 17 agosto 2020) “Questo Governo tiene più allo sballo di un manipolo di ragazzini in discoteca che al fatturato di migliaia di imprese del comparto fieristico”. Ad affermarlo è Lino Ferrara, componente del direttivo di Asso Fiere, la sigla che riunisce tutti gli organizzatori e produttori di Fiere della Mostra d’Oltremare di Napoli. “Il nostro comparto fieristico è bloccato da marzo – aggiunge Ferrara – e da allora siamo inascoltati nonostante i 3.500 lavoratori, 4 mila espositori provenienti dall’Italia e da tutto il mondo, 500 mila visitatori partecipanti alle Fiere business, a quelle consumer ed eventi ... Leggi su ildenaro

