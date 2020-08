Assergi e San Rocco, protettore contro le epidemie (Di lunedì 17 agosto 2020) La storia del santo di Montpellier, festeggiato il 16 agosto e molto venerato L’AQUILA – Ad Assergi, ridente ed illustre borgo adagiato sulle pendici del versante meridionale del Gran Sasso d’Italia, in quest’annus horribilis per il Covid 19 si ricorda l’Ottocentenario della morte del suo patrono San Franco eremita. Per l’occasione è nata un’associazione culturale denominata “Assergi: cultura, memoria e montagna” presieduta da Ivana Fiordigigli, che ne è anche l’animatrice. Molte delle programmate iniziative, a causa dell’emergenza sanitaria, sono state rimandate all’anno prossimo, alcune si sono già svolte, sia pure nella sola forma religiosa, nei giorni 13, 14 e 15 agosto. Tra queste, la mattina del 13 agosto, come da tradizione, ha avuto luogo un ... Leggi su laprimapagina

ASSERGI - Nell’ambito del progetto Ottocentenario di San Franco di Assergi, frazione montana dell'Aquila, a cura della associazione Assergi: cultura, memoria e montagna, ha avuto luogo la prima presen ...

