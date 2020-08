Assegno mantenimento figli, la Cassazione: 'Dopo gli studi trovare lavoro è obbligatorio' (Di lunedì 17 agosto 2020) . Addio bamboccioni, da oggi bisogna rimboccarsi le maniche e non vivere sulle spalle dei propri genitori. La ... Leggi su leggo

tinas48 : RT @francofontana43: Tempi duri per i “bamboccioni”. La Cassazione ha stabilito che l’assegno di mantenimento, a carico dei genitori, non è… - gerardofortuna : Facendosi i conti in tasca, mette in discussione sia la casa familiare all'ex moglie, sia l'assegno di 300 euro che… - chicca517 : RT @francofontana43: Tempi duri per i “bamboccioni”. La Cassazione ha stabilito che l’assegno di mantenimento, a carico dei genitori, non è… - RonchiEnnio : ERA ORA! #Assegno di mantenimento ai figli. #Cassazione: «Finiti gli studi è obbligatorio trovarsi un #lavoro». - LeonardoPanetta : Sentenza della Cassazione: “Finiti gli studi un figlio ha il dovere di trovare un’occupazione e rendersi autonomo.… -