Assegni nucleo familiare, come si richiedono gli arretrati? (Di lunedì 17 agosto 2020) Gli Assegni al nucleo familiare sono una prestazione erogata dall'INPS ai nuclei familiari di lavoratori dipendenti e pensionati. Per averli, infatti, è necessario avere una busta paga o un cedolino di pensione. E' bene sapere che anche se per qualche anno non hai fatto richiesta degli Assegni al nucleo familiare è possibile richiedere gli arretrati. Ricordiamo che gli arretrati possono essere richiesti fino ai 5 anni precedenti il momento della domanda. Assegni nucleo familiare e arretrati La domanda, anche per la richiesta degli arretrati, deve essere presentata esclusivamente online (anche facendosi assistere da un CAF o un ...

