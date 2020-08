Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di domenica 16 agosto (Di lunedì 17 agosto 2020) Scopri quali sono stati i progrmami più seguiti della prima serata di ieri grazie a un video in cui riassumiamo tutti i numeri degli Ascolti tv. Tante opportunità anche ieri sera per gli amanti del piccolo schermo. Tra serie tv, film, programmi di approfondimento e tante altre alternative certo non si poteva che avere l’imbarazzo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

zazoomblog : Ascolti Tv domenica 16 agosto 2020: Non dirlo al mio capo Council of Dads dati Auditel e share di ieri sera -… - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 16 agosto 2020: Non dirlo al mio capo, Council of Dads, dati Auditel e share di ieri sera - italiaserait : Ascolti TV 16 Agosto 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - CorneliaHale94 : @fanton_barbara @CuoreDiPanda Tutto dipende dagli #ascoltitv - temono che #councilofdads possa registrare ascolti sotto il 10% di share - giuseppecastel6 : Ultimo ciclo Tv della sessione 2019-2020 de “Le Tesi Eccellenti”, la fortunata trasmissione Tv - sia in termini di… -