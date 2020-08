Ascolti tv domenica 16 agosto: Non dirlo al mio capo, Il consiglio dei papà, Black Butterfly (Di lunedì 17 agosto 2020) Ascolti tv domenica 16 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 16 agosto 2020? Su Rai 1 è andata in onda la replica della serie tv Non dirlo al mio capo. Su Rai 2 la partita dei playoff di Serie B Frosinone-Spezia. Su Rai 3 il film Black Butterfly. Su Canale 5 la serie tv Il consiglio dei papà. Su Italia 1 Ripd – Poliziotti dall’aldilà. Su Rete 4 Una serata bella per te Mogol. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv domenica 16 agosto 2020? Ascolti tv 16 ... Leggi su tpi

__Effie : @not4ro @perchetendenza Comunque il 95% dell’industria musicale è mosso per soldi. Fattene una ragione a meno che n… - napoliforever89 : @Tvottiano @enrick81 @famigliasimpson @Federic01996 @ematr_86 @CIAfra73 @tw_fyvry @ZeusMega @OltreTv… - donpi73 : Se ci sembra che Dio non ci ascolti, non arrabbiamoci: Egli sta solo cercando di aiutarci a purificare la nostra fe… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2561 — Ascolti da domenica 9 a sabato 15 agosto 2020: stabili i finale di stagione… - ematr_86 : @Tvottiano @Federic01996 @enrick81 @famigliasimpson @tw_fyvry @napoliforever89 @ZeusMega @CIAfra73 @OltreTv… -