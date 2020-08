Ascolti Tv domenica 16 agosto 2020: Non dirlo al mio capo, Council of Dads, dati Auditel e share di ieri sera (Di lunedì 17 agosto 2020) Ascolti Tv di ieri domenica 16 agosto 2020, ecco quali sono stati i programmi e film più visti in televisione nella serata di ieri. Alle ore 10 circa di oggi, lunedì 17 agosto, i dati di ascolto e share di tutte le principali reti televisive italiane. Ascolti Tv 16 agosto 2020: dati Auditel e share prima serata di ieri I dati di ascolto e share di ieri sera, domenica 16 agosto 2020, per la prima serata delle reti Rai e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 16 agosto 2020: Non dirlo al mio capo, Council of Dads, dati Auditel e share di ieri sera - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 16 agosto 2020 - zazoomblog : Ascolti TV Domenica 16 agosto 2020 - #Ascolti #Domenica #agosto - tvblogit : Ascolti tv domenica 16 agosto 2020 - toysblogit : Ascolti tv domenica 16 agosto 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti domenica Ascolti tv domenica 16 agosto 2020 TVBlog.it Vicenza, 15enne travolta e uccisa da un pirata della strada

Quindici anni, viene travolta e uccisa da un’auto che invece che prestarle soccorso scappa via facendo perdere le proprie tracce. È caccia al pirata dell strada che domenica sera verso le 22 ha accele ...

Council of Dads anticipazioni seconda puntata, si torna dopo la Champions: cosa accadrà?

Sono andati in onda nella domenica post Ferragosto su Canale 5, ben tre episodi della serie Council of dads. Non sappiamo ancora se gli ascolti avranno premiato in qualche modo la serie ( ci sembra di ...

Quindici anni, viene travolta e uccisa da un’auto che invece che prestarle soccorso scappa via facendo perdere le proprie tracce. È caccia al pirata dell strada che domenica sera verso le 22 ha accele ...Sono andati in onda nella domenica post Ferragosto su Canale 5, ben tre episodi della serie Council of dads. Non sappiamo ancora se gli ascolti avranno premiato in qualche modo la serie ( ci sembra di ...