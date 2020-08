Ascolti tv, dati Auditel domenica 16 agosto: vince Non dirlo al mio capo 2, flop per Council of dads (Di lunedì 17 agosto 2020) La replica della fiction di Rai1, ‘Non dirlo al mio capo 2’, si aggiudica gli Ascolti della prima serata del 16 agosto grazie a 2.316.000 telespettatori e al 14,75% di share nel primo episodio, e a 2.095.000 con il 16,21% nel secondo. Ascolti tv prime time Segue Italia 1 con ‘R.I.P.D. – Poliziotti d’alldilà’, che ha ottenuto 1.008.000 telespettatori e il 6,73%, superando Canale 5 dove l’esordio della serie ‘Council of dads’ non va oltre 882.000 telespettatori e il 6,78% di share. Appena fuori dal podio Rai3 con il film ‘Black Butterfly’ che ha totalizzato 877.000 telespettatori e il 5,7% di share, mentre su Rai2 la partita di Serie B Frosinone-Spezia, è stata vista da 749.000 telespettatori ... Leggi su tvzap.kataweb

