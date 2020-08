Arthur sfascia una Ferrari da ubriaco: sarà il nuovo Vidal della Juve? (Di lunedì 17 agosto 2020) Al di là della vicendevoli plusvalenze, la Juve ha ceduto al Barcellona il tutto sommato placido Pjanic per ritrovarsi in rosa un tipetto niente male come Arthur. Il centrocampista brasiliano, dopo aver mollato di sana pianta il Barca in piena stagione in corso pretendendo la rescissione del contratto, è stato “vittima” di un incidente con la sua Ferrari a Palafrugell, in Catalogna. Il problema è che dopo il botto Arthur è stato sottoposto a test alcolemico dalla polizia locale, ed è risultato che il suo livello di alcol nel sangue era il doppio del consentito. Un episodio che ricorda quelli di Vidal in bianconero (qua raccontato anche da Chiellini). In contrasto con il presunto sobrio “stile ... Leggi su ilnapolista

napolista : Arthur sfascia una Ferrari da ubriaco: sarà il nuovo Vidal della Juve? Il nuovo centrocampista bianconero dovrà an… - liwsemue : Arthur sfascia la macchina e in tendenza ci va Vidal, mentalità pazzesca - mister_mister_w : Pirlo se prende Zaniolo, con Arthur e Kulu, sfascia i culi a tutti. -

Ultime Notizie dalla rete : Arthur sfascia Arthur sfascia una Ferrari da ubriaco: sarà il nuovo Vidal della Juve? IlNapolista