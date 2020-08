Arthur, nuovo caso: incidente d’auto e alcool test non superato (Di lunedì 17 agosto 2020) Non ha ancora detto addio al Barcellona, ma non ha neppure già salutato la sua nuova squadra, la Juventus. Eppure Arthur fa già discutere. Il centrocampista brasiliano, dopo le note vicende con i blaugrana, fa ancora discutere. Adesso per il calciatore arrivano anche problemi di disciplina e con la legge. Infatti, come riporta Diari di Girona, il giocatore avrebbe avuto un incidente d'auto e dai test effettuati sarebbe risultato ubriaco.Arthur: incidente e alcool test non superatocaption id="attachment 809362" align="alignnone" width="1024" Arthur Barcellona (getty images)/captionSecondo quanto si apprende, Arthur è stato protagonista di un incidente stradale a Palafrugell, sulla ... Leggi su itasportpress

- barbaraanfossi1 : Abbiamo preso il nuovo balotelli ottimo affare - lewixbreathin : quando dicevano che Arthur era il nuovo Vidal non scherzavano mica - jchogws : non vedo l'ora di parlare con zio arthur, ecly, jake, cab e dean di nuovo, sono gli unici con cui ancora non ho parlato

Juventus, ritiro a rischio per Arthur: ecco il motivo

Juve, quando sarà a disposizione Arthur? Tra una settimana, infatti, la Juve si ritroverà per l’inizio dell’era-Pirlo e ancora non c’è certezza che Arthur possa essere subito a disposizione, nonostant ...

