Arthur alla Juve? Comincia male: il brasiliano beccato ubriaco alla guida della sua Ferrari e denunciato (Di lunedì 17 agosto 2020) I guai in Spagna per Arthur non sembrano finrie: dopo il procedimento disciplinare aperto dal Barcellona per il mancato rientro dal Brasile per la ripresa degli allenamenti, il centorcampista neoJuventino è stato trovato positivo all'alcol test dopo un piccolo incidente, è scattata la denuncia penale. Intorno alle quattro del mattino, Arthur è stato protagonista di un piccolo incidente a Palafrugell, comune catalano in provincia di Girona: la Ferrari che guidava ha colpito il marciapiede, è salita sopra di esso ed è finita contro un palo. Nulla di grave, nessun ferito né danni significativi alla vettura. Una pattuglia della polizia di passaggio ha visto ... Leggi su liberoquotidiano

