Arriva il vaccino cinese che, a differenza di quello russo, è stato esaminato dalla comunità internazionale (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo il vaccino russo Arriva il vaccino cinese, approvato e registrato dal paese. Sviluppato da Società CanSino con l’Accademia medica militare, il farmaco è attualmente nella sua fase 3 ed è il secondo registrato dopo quello russo. Tra i due, tuttavia, intercorre una grande differenza: se il vaccino russo è Arrivato solo alla fase 2 e gli studi relativi non sono stati pubblicati, quello cinese è in fase 3 – ovvero la fase di sperimentazione sull’essere umano che coinvolge migliaia di persone – e sugli studi sono state fatte varie analisi a livello internazionale. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

raffaellapaita : «Con tutto quello che abbiamo passato, se arriva il #vaccino che facciamo? Lasciamo la libertà di scelta e chiudiam… - giornalettismo : Arriva il #vaccino per il #coronavirus anche dalla #Cina - ilsommeliermag : BOTRITE, ARRIVA IL “VACCINO” MESSO A PUNTO DAL CREA Articolo di: Fabio Ciarla La botrite è un patogeno fungino che… - emergency_live : La #Cina comunica di essere in possesso del primo #brevetto approvato per un possibile vaccino al #COVID19...?? - infoitsalute : Coronavirus, dopo la Russia arriva il primo vaccino dalla Cina -