Ardea, dramma della disperazione: si impicca alla grata di una finestra, morta 45enne (Di lunedì 17 agosto 2020) dramma della disperazione ad Ardea, nel quartiere della Nuova Florida, dove una donna di 45 anni si è tolta la vita intorno alle ore 18:00 impiccandosi alla grata di una finestra della sua abitazione. La donna, che viveva con il compagno e il figlioletto di 8 anni, in quel momento era sola in casa. Ad accorgersi della tragedia i familiari, allarmati perché la 45enne non rispondeva al telefono. Sono quindi tornati a casa e si sono trovati davanti una scena terribile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, e i carabinieri della Compagnia di Anzio. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

