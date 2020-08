Arcelor Mittal: da cassa integrazione ordinaria a cassa Covid per oltre ottomila Trasformazione della misura (Di lunedì 17 agosto 2020) Per 8182 lavoratori Arcelor Mittal la xassa integrazione ordinaria da sei settimane con decorrenza 3 agosto diventa cassa Covid, stesso periodo. L’azienda lo ha comunicato ai sindacati. L'articolo Arcelor Mittal: da cassa integrazione ordinaria a cassa Covid per oltre ottomila <small class="subtitle">Trasformazione della misura</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

petergomezblog : Ex #Ilva, #Arcelor Mittal non paga neanche la seconda rata dell’affitto dello stabilimento. Produzione ai minimi, f… - Gianluc05820388 : @petergomezblog Oggi il Governo ha un'altro problema grazie a questo signore, si chiama Ex Ilva! Chi consegnò gli i… - TgrRaiPuglia : Ripartono domani due impianti del siderurgico di Taranto - TGR Puglia - LucianoNicolaC3 : @Azione_it @CarloCalenda @ilmessaggeroit Neanche ai 'nullisti' o agli affaristi (i babbi... Arcelor Mittal...) - isamiccoli52 : @fenice_risorta @Ateodemocratico @crlggg Non si può chiudere ci sono tante famiglie che andrebbero in mezzo alla st… -