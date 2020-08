Arbitro Lione-Bayern Monaco: designato lo spagnolo Lahoz (Di lunedì 17 agosto 2020) Il fischietto spagnolo Lahoz sarà il direttore di gara della semifinale di Champions League tra Lione e Bayern Monaco La UEFA ha designato il fischietto spagnolo Antonio Mateu Lahoz per arbitrare la semifinale di Champions League tra Lione e Bayern Monaco. Questa la squadra arbitrale. Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP) Assistenti: Pau Cebrián Devís (ESP) e Roberto del Palomar (ESP) IV uomo: Carlos del Cerro Grande (ESP) VAR: Alejandro Hernández (ESP) AVAR: José María Sánchez (ESP) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

