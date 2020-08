Apple registra un brevetto per il cloud gaming. Nuova piattaforma 'alla Stadia' in arrivo? (Di lunedì 17 agosto 2020) E' da poco apparso su Internet un interessante brevetto di Apple dedicato ad un dispositivo per il cloud gaming, in realtà il brevetto è datato 6 febbraio 2020, tuttavia è stato è stato pubblicato solo di recente.Secondo quanto riportato dai documenti, pare che tale dispositivo sia molto simile a Google Stadia e Xcloud:"I giochi vengono archiviati, eseguiti e renderizzati su di un server remoto, con la trasmissione diretta dei dati a un dispositivo connesso in remoto. Ciò consente agli utenti di accedere ai videogiochi indipendentemente dalle capacità del proprio dispositivo, in quanto è solo server remoto a incaricarsi di eseguire, renderizzare ed archiviare i giochi. I controlli impartiti dall'utente vengono trasmessi ... Leggi su eurogamer

Mentre in rete si moltiplicano le voci di corridoio sull'ingresso di Amazon e Netflix nel Cloud Gaming, anche la casa di Cupertino sembra guardare con estrema attenzione all'emergente settore del game ...

