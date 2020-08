Anzio, scomparso ragazzo: l’appello disperato della famiglia per ritrovarlo (Di lunedì 17 agosto 2020) E’ un appello disperato, quello pubblicato dalla sorella e dai familiari di Zine Dine Tahraoui, un giovane di Anzio sparito da due giorni dalla sua abitazione. Il ragazzo è stato visto l’ultima volta 48 ore fa a Nettuno, in zona San Giacomo. “Chiedo aiuto. Mio fratello Zine Dine Tahraoui è SPARITO da casa da 2 giorni. Non lo troviamo. Se qualcuno sa qualcosa l’ha visto vi prego, contattatemi”, chiede la sorella, Salia Tahraoui, attraverso i social. Chiunque abbia visto il ragazzo è pregato di informare la sorella attraverso un messaggio su Facebook e le forze dell’ordine. Anzio, scomparso ragazzo: l’appello disperato della famiglia per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

