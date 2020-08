Antonella Elia e Pietro insieme a Roma: ritorno di fiamma? (Di lunedì 17 agosto 2020) Non sarebbe finita la storia d'amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il compagno che pensavamo avesse lasciato a seguito del loro percorso a Temptation Island ma con il quale è stata nuovamente paparazzata in una sessione di shopping a Roma, nella Capitale.I due, più affiatati che mai, hanno trascorso pubblicamente diverse ore insieme facendo compere, mano nella mano. Come rivelato dal settimanale Nuovo, infatti, Antonella e Pietro non si sarebbero mia lasciati. Le foto, scattate alla soubrette a poche ore dal suo arrivo a Cortina d'Ampezzo dove ha soggiornato per qualche giorno in compagnia di Alfonso Signorini (a riconferma del fatto che potrebbe proprio essere lei una delle prossime opinioniste del Grande Fratello Vip) starebbe quindi ancora ... Leggi su blogo

GrandeFratello : Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti d… - trash_italiano : ?? Pupo e Antonella Elia confermati opinionisti del #GFVIP ?? - toysblogit : Antonella Elia e Pietro insieme a Roma: ritorno di fiamma? - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: CS_Antonella Elia e Pupo opinionisti al “Grande Fratello Vip” - MusicStarStaff : CS_Antonella Elia e Pupo opinionisti al “Grande Fratello Vip” -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Antonella Elia al Grande Fratello Vip, "ha fatto fuori Wanda Nara". Voci pesanti da Mediaset Liberoquotidiano.it Grande Fratello Vip: svelato il cast in anteprima

361 magazine svela chi sono i concorrenti della quinta edizione del reality show di Canale 5. Dopo aver rivelato che il ruolo di opinionisti sarà ricoperto da Pupo e Antonella Elia, sono stati svelati ...

Grande Fratello Vip, il cast dei concorrenti della nuova edizione: da Elisabetta Gregoraci a Flavia Vento, Paolo Brosio e Stefania Orlando

Grande Fratello Vip, i nomi dei concorrenti della quinta edizione. Torna il Grande Fratello Vip su Mediaset e ci sono le prime indiscrezioni sul cast della quinta edizione: ecco tutti i nomi dei vip c ...

361 magazine svela chi sono i concorrenti della quinta edizione del reality show di Canale 5. Dopo aver rivelato che il ruolo di opinionisti sarà ricoperto da Pupo e Antonella Elia, sono stati svelati ...Grande Fratello Vip, i nomi dei concorrenti della quinta edizione. Torna il Grande Fratello Vip su Mediaset e ci sono le prime indiscrezioni sul cast della quinta edizione: ecco tutti i nomi dei vip c ...