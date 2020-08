Anticipazioni Un posto al sole dal 17 al 21 agosto 2020: Eugenio racconta la verità a Viola (Di lunedì 17 agosto 2020) Le Anticipazioni di “Un posto al sole” dal 17 al 21 agosto 2020. Nella puntata di lunedì 17 agosto 2020, Alberto realizza che le cose per lui rischiano di mettersi di nuovo male. Eugenio decide di dire tutta la verità a Viola. Sempre più unita a Fabrizio, Marina apre la sua stagione di AD alle imprese sotto i migliori auspici, mentre Roberto vive male la distanza, che ormai sembra essere insormontabile, da lei. L’appuntamento tra Addolorata e Cotugno sembra risolversi in un vero e proprio disastro e Guido è costretto a correre a consolare il collega vigile. Nella puntata di martedì 18 agosto ... Leggi su nonsolo.tv

