Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe tende una trappola a Genoveva per farla confessare l’omicidio di Marcia (Di lunedì 17 agosto 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: che emozioni ci regalerà il video postato sotto questo articolo? Nelle puntate italiane, Marcia è da poco entrata in scena, ma gli spoiler spagnoli ci hanno già informati che la ragazza morirà per mano di Genoveva, la quale si contendeva con lei Felipe. Alla fine la Salmeròn riuscirà a sposarlo, tempo dopo Santiago, marito di Marcia rapirà entrambi. , però, verrà rapita con lui da Siantiago. Quest’ultimo la minaccerà di fare del male all’Halvarez Hermoso, se lei non confesserà di aver ucciso Marcia. In seguito Genoveva scoprirà che si è trattato solo di un tranello per farle ammettere ... Leggi su pianetadonne.blog

Scopriamo le Anticipazioni e Trame di Una Vita per la puntata del 18 agosto 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Carmen trova Ramon ma il Palacios è in gravi condizioni.

UNA VITA/ Anticipazioni puntate 17-23 agosto 2020: Carmen indaga sul tentato omicidio

Nelle puntate di Una vita della prossima settimana, quella che inizia oggi 17 agosto e termina il 23, la notizia del fallimento del Banco Americano metterà duramente alla prova i rapporti fra gli abit ...

