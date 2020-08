Anticipazioni Daydreamer 21 agosto: Sanem scopre che Aylin è complice di Emre, Muzaffer rapisce l’autista di Fabri (Di lunedì 17 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 21 agosto: cosa vedremo venerdì? In questa puntata, la 48°, Fabri diventerà socio della “Fikri Harika” grazie a Sanem, che gli ha ceduto il suo profumo all’insaputa di Can. Il fotografo, scopertolo, andrà su tutte le furie con la ragazza, visto cosa rappresentava quell’essenza per loro. Lei cercherà di spiegargli perché ha deciso di cederla, ma lui non la perdonerà. Tuttavia sarà geloso di Fabri, per l’interesse che l’imprenditore francese di origine italiana continuerà ad avere per l’Aydin. Infine vedremo Muzaffer rapire l’autista dell’uomo d’affari: Kaya, infatti, si convincerà che lui sia un mafioso, che ha minacciato ... Leggi su pianetadonne.blog

