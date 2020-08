Anno bisesto anno funesto (Di lunedì 17 agosto 2020) anno bisesto, anno funesto. Lo abbiamo sempre saputo, è una convinzione che risale addirittura ai tempi dei romani e perfino la parola “bisesto” (tanto per riallacciarci a quello che scrivevamo settimana scorsa) è di origine latina. Mai come quest’anno tale detto si è dimostrato vero: il 2020 è, non soltanto per il Covid, un anno … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

zazoomblog : Anno bisesto anno funesto - #bisesto #funesto - ilNotiziarioInd : Anno bisesto anno funesto - - ehymarty : anno bisesto anno funesto - AneAntone : Anno bisesto...... - Paolo96535986 : E buon Anno 2021,non bisesto,te pare poco. -

Ultime Notizie dalla rete : Anno bisesto PRICE to PAY: ecco l'economia di “CONTROLLO” Finanza.com Anno bisesto anno funesto

Anno bisesto, anno funesto. Lo abbiamo sempre saputo, è una convinzione che risale addirittura ai tempi dei romani e perfino la parola “bisesto” (tanto per riallacciarci a quello che scrivevamo settim ...

PRICE to PAY: ecco l’economia di “CONTROLLO”

Ogni tanto si sente la necessità di staccare, i motivi sono molteplici. Il primo fra tutti è proprio legato al questo “maledetto” 2020 che sarà anche un anno bisestile (anno bisesto, anno funesto) ma ...

Anno bisesto, anno funesto. Lo abbiamo sempre saputo, è una convinzione che risale addirittura ai tempi dei romani e perfino la parola “bisesto” (tanto per riallacciarci a quello che scrivevamo settim ...Ogni tanto si sente la necessità di staccare, i motivi sono molteplici. Il primo fra tutti è proprio legato al questo “maledetto” 2020 che sarà anche un anno bisestile (anno bisesto, anno funesto) ma ...