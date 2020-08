Andrea Damante e Giulia De Lellis, dietro la rottura c’è la suocera? (Di lunedì 17 agosto 2020) Giorno dopo giorno affiorano nuovi particolari, chissà quanto veritieri e quanto invece frutto di semplici congetture, circa la nuova, ennesima crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Questa volta ad allontanare la coppia nata a Uomini e Donne, che aveva ritrovato l’intesa in concomitanza con il lockdown, sarebbe stata l’ingerenza di un’altra donna. in riproduzione.... Il ruolo della suocera nella crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante Non una qualunque, bensì la mamma dell’ex tronista. Stando a quel che riferisce Vanity Fair, infatti, la De ... Leggi su tvzap.kataweb

Notiziedi_it : La madre di Andrea Damante è la causa della crisi con Giulia De Lellis? - Novella_2000 : Contrasti tra Giulia De Lellis e la mamma di Andrea Damante (per colpa di un libro) - Rosanna86946023 : @Parpiglia Vedere anche quello che hanno postato i due super seguiti Andrea Damante e Ignazio Moser: due super intelligenti - GraziaTerenzi : Vabbè, ma de chi stamo a parla', de du' geni, forse? #coviddi #vedoidiotinordinesparso Selvaggia Lucarelli asfalta… - Notiziedi_it : Ignazio Moser è single? Andrea Damante si lascia sfuggire qualcosa -