Andrea Damante, Deianira lo accusa di non rispettare regole anti-Covid: “Ci sono i militari, la situazione è grave” (FOTO) (Di lunedì 17 agosto 2020) Andrea Damante è tornato più carico di prima a svolgere il suo lavoro da DJ dopo il lockdown, ma ieri sera pare sia sorto un problema in una discoteca. Il giovane svolge un lavoro molto discusso in questo periodo, dato che provoca inevitabilmente il crearsi di assembramenti. Nonostante ci siano delle regole, ancora molto rigide, che impongono di mantenere un certo distanziamento sociale, pare che esse non vengano propriamente rispettate. Per tale ragione, è scoppiato il caos dopo una serata. Vediamo tutti i dettagli. Il problema nella discoteca dove suonava Andrea Ieri sera, il Dama si trovava in un locale in Calabria e non ha esitato a mostrare sui social alcuni estratti di quei momenti. Lui era come sempre in consolle ed ha inquadrato la platea piena di persone tutte ammassate intente a ballare e ... Leggi su kontrokultura

