Andrea Bocelli, nuova bufera per la foto in vacanza senza mascherina (Di lunedì 17 agosto 2020) Andrea Bocelli di nuovo nella bufera: il motivo Qualche settimana fa Andrea Bocelli è finito al centro dell’attenzione per alcune su affermazioni sull’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. A distanza di qualche giorno il cantante lirico ha attirato nuovamente l’attenzione su di sé causando un’ennesima ondata di polemiche per una foto che circola sui vari social network. Nello specifico mostrerebbe il cantante in vacanza ma non utilizza la mascherina protettiva, che al momento in certe parti d’Italia è tornata ad essere obbligatoria anche all’esterno. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto e il messaggio di scuse dopo lo scivolone fatto durante un convegno. Il ... Leggi su kontrokultura

svphvclvs : when Andrea Bocelli said 'Quando sono solo sogno all'orizzonte e mancan le parole E io sì, lo so che sei con me,… - jeffreeyyys : oke ganti ke celine dion sama andrea bocelli - radiocalabriafm : Andrea Bocelli - Nel cuore lei (with eros ramazzotti) - DianaEspinozaLC : Andrea Bocelli - My Way ( A Mi Manera ) -