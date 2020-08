Ancora violenza a Sferracavallo, rissa sul lungomare: uomo finisce in ospedale (Di lunedì 17 agosto 2020) Punta Barcarello invasa da una tendopoli e poco spazio per i bagnanti: qualcuno intervenga 11 August 2020 Riprende sgombero accampamenti in spiaggia, giornalista aggredita: 'Colpita con calci e pugni' ... Leggi su palermotoday

In Bielorussia il 16 agosto è stato il giorno dell’annunciata e attesa grande marcia per la libertà, che i media del Paese descrivono come la più grande manifestazione nella storia bielorussa. La prot ...

All’arrivo in stazione una 25enne denuncia una violenza sessuale

Una ragazza di 25 anni ha denunciato venerdì notte di essere stata violentata in una zona di campagna di Ravenna. La giovane ha chiesto aiuto intorno alle 23 del 14 agosto dalla zona della stazione fe ...

