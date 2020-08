Ancora non si trova il figlio di Viviana Parisi (Di lunedì 17 agosto 2020) Proseguono le ipotesi e le ricerche sulla strana storia della donna trovata morta l'8 agosto in Sicilia, ma non sembra si stia arrivando da qualche parte Leggi su ilpost

ElettraLambo : Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... riconosco che non é il momento... ci é s… - fanpage : Ancora una volta Matteo Salvini rilancia sui social una notizia falsa. - matteosalvinimi : Senza vergogna... La Lega ancora una volta a difesa di lavoratori e pensionati, non si tornerà mai alla maledetta l… - paolorm2012 : RT @simonamaggiorel: Il ministro @robersperanza apre alla verità scientifica: l'aborto farmacologico non necessita di ricovero Lo ringrazi… - Twittaia1 : @BarbieXanax Ancora con sto diritto ad esistere.... Non sono mica delle giuriste... -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora non Incidente di Valeggio: la figlia ancora non sa che il padre è morto La Gazzetta di Mantova Megan Gale, è morto il fratello Jason: non lo si trovava da una settimana

Soltanto poche ore fa è stato ritrovato privo di vita in un bosco a Perth. La famiglia, ancora sotto choc, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma ha fatto sapere che da qualche ...

Formia, Via delle Fosse, Rifondazione alza la voce: “Una lentezza insopportabile”

L’amministrazione è assolutamente inadeguata per gestire l’emergenza, visto che dopo mesi ancora non si è in grado di sapere quale sarà l’intervento risolutivo della grave situazione in atto' “Dal 21 ...

Soltanto poche ore fa è stato ritrovato privo di vita in un bosco a Perth. La famiglia, ancora sotto choc, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma ha fatto sapere che da qualche ...L’amministrazione è assolutamente inadeguata per gestire l’emergenza, visto che dopo mesi ancora non si è in grado di sapere quale sarà l’intervento risolutivo della grave situazione in atto' “Dal 21 ...