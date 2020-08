Altro che Lautaro, il vero sogno del Barcellona è Barella (Di lunedì 17 agosto 2020) MILANO - Lo scambio di amorosi sms è rimasto sotto traccia fino a qualche giorno fa. Il 'fracasso' per la 'derrota infernal' di Lisbona, registrato nei dintorni di Barcellona , ha finito con l'... Leggi su corrieredellosport

«Viviana temeva che i servizi sociali potessero toglierle il bambino perché era stata due-tre volte in ospedale per problemi di carattere mentale». E questa sua paura, di cui parla l’avvocato Claudio ...

L'avvocato Malvestio: Non ho mai gestito soldi di politici

Egregio Direttore, leggo oggi un articolo firmato dal mio compagno di corso all’università di Padova, dottor Paolo Biondani e dal dottor Andrea Tornago che invece non conosco. Premetto che prima di sc ...

