Altri 320 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: preoccupa il Lazio (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono 320 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in diminuzione rispetto ai 479 di domenica, mentre i decessi sono 4. Ancora alti i i casi nel Lazio, +51, dato che per ... Leggi su globalist

La Campania registra altri 34 nuovi contagi da coronavirus, di cui 24 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro. Sono questi i primi riscontri dall’Unità di Crisi per l’emergenza ...

Coronavirus, bollettino: 320 casi e 4 morti. Aumentano ricoverati e terapie intensive, tamponi in calo

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 17 agosto 2020. I nuovi contagi da Covid 19 nelle ultime 24 ore sono 320, in calo rispetto ai giorni precedenti. Le vittime registrate oggi sono 4. In calo, d ...

