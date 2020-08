Altri 12 miliardi per sostenere lavoratori, famiglie e imprese (Di lunedì 17 agosto 2020) Da quando è scoppiata la pandemia, il Governo si è posto come obiettivo quello di garantire protezione sociale a milioni di cittadini. Con il Decreto Agosto abbiamo fatto un ulteriore passo avanti in questa direzione. Tra i numerosi interventi previsti, grazie all’operato del mio Ministero le risorse per il lavoro ammontano a 12 miliardi di euro: un ventaglio di misure davvero ampio che marca con decisione l’impegno a sostenere lavoratori, famiglie e imprese tuttora condizionate dall’emergenza Coronavirus. Innanzitutto, per continuare ad assicurare ai lavoratori il sostegno al reddito, abbiamo esteso la cassa integrazione di ulteriori 18 settimane per i periodi compresi fra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Alle prime 9 ... Leggi su ilblogdellestelle

