Allerta Meteo Toscana: domani rovesci e temporali sul centro/nord della regione (Di lunedì 17 agosto 2020) La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per temporali, valida dalle 8 alle 20 di domani in tutta la regione, con esclusione delle zone meridionali e dell’Arcipelago toscano. Una perturbazione atlantica interesserà oggi e domani il nord Italia portando rovesci e locali temporali anche sulla Toscana centro settentrionale. Oggi sono possibili locali rovesci o brevi temporali sulle province settentrionali e nelle zone interne. Dalla mattina di domani e fino al pomeriggio si prevedono temporali, ... Leggi su meteoweb.eu

