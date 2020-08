Allan, al momento l’unica offerta è dell’Everton (25 milioni). Per Repubblica non ci sarà al ritiro del Napoli (Di lunedì 17 agosto 2020) Il calciomercato è lungo, molto lungo. Si concluderà il 5 ottobre. Repubblica Napoli stamattina scrive che sarà Allan ad accendere i fuochi della stagione: sarà lui il primo a non esserci al ritiro di Castel di Sangro previsto lunedì prossimo (24 agosto). Prima si vende, poi si compra. La strategia è questa. E la scintilla arriverà quasi certamente da Allan che potrebbe non esserci lunedì 24 al ritiro di Castel di Sangro. Il Napoli riparte tra una settimana e ha fretta di concretizzare il nuovo corso. Quindi, letteralmente, Repubblica scrive che il Napoli dovrebbe vendere Allan in questa settimana. A meno che non intendesse altro. Vendere ... Leggi su ilnapolista

napolista : Allan, al momento l’unica offerta è dell’Everton (25 milioni). Per Repubblica non ci sarà al ritiro del Napoli Se… - SalvatorDavide : @enzogoku69 Ciao Enzo b. domenica. Non ho capito se in qst momento il problema del Napoli sono gli acquisti o le ce… - entitasommerse : La manovra richiedeva un certo fegato, dal momento che Allan compiva cent'anni proprio quel giorno. #JJonasson - paranzafritta : @cavmar2000 @DiMarzio @sscnapoli Secondo me no, Frenkie e Fabian nello stesso 11 titolare non li vedrei bene... Mi… - DomeBi : @xelagrillo Allan a me è sempre piaciuto. Mi pare abbia subito una involuzione. Ma vecino è un non giocatore al mom… -