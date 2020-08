Alena Seredova riabbraccia finalmente i genitori: su Instagram la foto di famiglia (Di lunedì 17 agosto 2020) Alena Seredova ha finalmente riabbracciato i suoi genitori: dopo diversi mesi lontani, Jitka e Bohuslav (questi i loro nomi) hanno raggiunto la figlia e i nipoti nel Bel Paese, più precisamente in Versilia, litorale settentrionale della magnifica Toscana. L’incontro è doppiamente speciale non solo perché i genitori della 42enne vivono lontani dalla figlia (Jitka e Bohuslav sono della Repubblica Ceca), ma soprattutto perché i due nonni hanno avuto modo di conoscere la piccola Vivienne Charlotte, nata lo scorso 19 maggio. E quale modo migliore di festeggiare se non con una foto che immortala il momento? Proprio per questo Alena ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo scatto di ... Leggi su dilei

