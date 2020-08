Aiuti dall'Italia alla Tunisia per bloccare le partenze di migranti (Di lunedì 17 agosto 2020) La trasferta dei ministri dell'Interno Lamorgese e degli Esteri Di Maio porta in dote al paese Nord-africano 21 milioni per bloccare le partenze dei migranti dalle proprie coste Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Aiuti dall Immigrazione, dall'Italia alla Tunisia 11 milioni per rafforzare il controllo delle frontiere la Repubblica Aiuti dall'Italia alla Tunisia per bloccare le partenze di migranti

La trasferta dei ministri dell'Interno Lamorgese e degli Esteri Di Maio porta in dote al paese Nord-africano 21 milioni per bloccare le partenze dei migranti dalle proprie coste ...

La trasferta dei ministri dell'Interno Lamorgese e degli Esteri Di Maio porta in dote al paese Nord-africano 21 milioni per bloccare le partenze dei migranti dalle proprie coste ...