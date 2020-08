Acquisto libri per le scuole, risponde Ilaria Cavo: 'Sul tavolo ogni anni messi 2,6 milioni' (Di lunedì 17 agosto 2020) Allo stesso modo, visto quello che leggo in queste ore, preciso che abbiamo investito 1,5 mln di euro per un piano antidispersione scolastica e 6,2 mln di euro per permettere alle famiglie più in ... Leggi su genova24

Ultime Notizie dalla rete : Acquisto libri Acquisto libri per le scuole, risponde Ilaria Cavo: “Sul tavolo ogni anni messi 2,6 milioni” Genova24.it Milano e Roma sono le città che leggono di più secondo Amazon. Torino si piazza al 3° posto

I nuovi ingressi nella top ten sono quelli di Napoli, Genova e Firenze. I libri per ragazzi sono i più scaricati, seguono i classici della letteratura Milano, Roma e Torino: sono queste le tre città d ...

E' Milano la capitale della lettura

La classifica di Amazon, che per l'ottavo anno consecutivo mette a confronto le città italiane che leggono di più, parla chiaro. È ancora Milano la capitale della lettura nel nostro Paese, incontrasta ...

