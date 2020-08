A spasso con il cane, ragazza di 15 anni falciata da auto pirata che fugge (Di lunedì 17 agosto 2020) L’adolescente stava camminando sul ciglio della strada quando è stata falciata alle spalle da un’auto che è fuggita senza soccorrerla. Una nuova tragedia della strada. Una nuova giovanissima vita spezzata. E ancora una volta c’è un pirata della strada che fugge come se nulla fosse successo. Teatro del drammatico incidente Arzignano, nel vicentino. Una giovane adolescente è stata investita da un’auto che correva ad alta velocità in via Broggia, in un tratto di collina in prossimità delle località di Costo e Castello. La ragazza, studentessa della zona come scritto dal giornale locale Eco vicentino, non ce l’ha fatta: sarebbe morta sul colpo per la violenza ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : spasso con Sessa Aurunca / Cellole – Movida, blitz dei carabinieri: coppia a spasso con cocaina. Raffica di multe e denunce Paesenews Joe Biden a spasso con la sua Corvette: «Qualche miglia prima che i servizi segreti mi fermino»

Joe Biden, candidato democratico alla presidenza degli Usa, ha postato sui suoi profili social un video alla guida della sua Chevrolet Corvette C2 Stingray, una delle vetture più iconiche della produz ...

A spasso lungo il Circuito di Monte Vecchio

Il Comune di Valle Cannobina organizza per domani, lunedì 17 agosto, un’escursione guidata lungo il circuito di Monte Vecchio. L’appuntamento è per le 16.30 davanti alla chiesa di San Materno, a Orass ...

