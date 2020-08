A Rischio La Riapertura della Scuola, i Casi Sono Troppi (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico è in forte preoccupazione visto l’innalzamento improvviso dei contagi di Covid. Il timore più invadente del CTS è che se i Casi non dovessero diminuire diventa molto improbabile l’apertura della Scuola a settembre. Come riporta Orizzonte Scuola, il Comitato “ribadirà che non si deroga all’obbligo del distanziamento fisico di un metro tra gli alunni in classe. Nel caso fosse impossibile garantire il metro di distanza gli studenti dovranno indossare la mascherina chirurgica e ci dovrà essere un’adeguata areazione.” Il prossimo 19 agosto il CTS si occuperà proprio di trattare l’argomento Scuola per stabilire se riaprire le aule o continuare con la didattica a distanza. Queste le ... Leggi su youreduaction

HuffPostItalia : 'Nel Lazio siamo tornati ai numeri di maggio. A rischio la riapertura delle scuole in sicurezza' - RaiNews : Il rischio è 'arrivare a ridosso della riapertura delle scuole con un numero di casi di #coronavirus che la rendere… - disgust58634753 : RT @eliscrivecose: Io per ora sono relativamente calma ma se mai dovessi sentire “non possiamo accettare il rischio” rispetto alla riapertu… - _SC1491 : RT @eliscrivecose: Io per ora sono relativamente calma ma se mai dovessi sentire “non possiamo accettare il rischio” rispetto alla riapertu… - simonapalange : RT @eliscrivecose: Io per ora sono relativamente calma ma se mai dovessi sentire “non possiamo accettare il rischio” rispetto alla riapertu… -

Ultime Notizie dalla rete : Rischio Riapertura Rischio apertura scuola per aumento contagi: Governo chiude le discoteche Orizzonte Scuola Coronavirus, Miozzo (Protezione civile): “Così rischiamo mille contagi al giorno”. Toti contro chiusura locali. Boccia: “No a nuovo lockdown”

Prosegue la discussione tra politica e mondo scientifico dopo la decisione del governo sulla chiusura di discoteche e locali notturni, dopo il nuovo aumento di contagi giornalieri delle ultime settima ...

Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispettare le regole o ci saranno nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a diffondere il virus”

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del comitato tecnico scientifico, si schiera dalla parte del governo riguardo alla decisione di chiudere nuovamente discoteche e ...

Prosegue la discussione tra politica e mondo scientifico dopo la decisione del governo sulla chiusura di discoteche e locali notturni, dopo il nuovo aumento di contagi giornalieri delle ultime settima ...Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del comitato tecnico scientifico, si schiera dalla parte del governo riguardo alla decisione di chiudere nuovamente discoteche e ...