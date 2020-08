A Como positivi nove ragazzi: alcuni erano tornati dalla Croazia (Di lunedì 17 agosto 2020) Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi, +85, e nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio. Dei 10 casi registrati in provincia di Como, 9 sono riferiti a giovani di eta' compresa tra i 18 e i 21 ... Leggi su globalist

