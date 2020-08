8 giovani di Roma contagiati dopo una festa a Porto Rotondo: scatta l’allarme «C’erano anche dei milanesi» (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono otto e tutti di Roma nord: le prime due contagiate si sono sentite male poco dopo il rientro. Tracciamento dei contatti per la comitiva. «C’erano anche dei milanesi» Leggi su corriere

Corriere : Festa a Porto Rotondo, 8 giovani di Roma positivi: scatta l’allarme «C’erano anche dei milanesi» - Corriere : Uno dei 5 ragazzi è tornato dalla Sardegna con l’aereo privato: gli altri, prima di rientrare a Roma con voli di li… - Corriere : Virus, giovani positivi dopo festa a Porto Rotondo: scatta l’allarme - GiovanniBussett : RT @Corriere: Festa a Porto Rotondo, 8 giovani di Roma positivi: scatta l’allarme «C’erano anche dei milanesi» - Rada00563645 : RT @Corriere: Festa a Porto Rotondo, 8 giovani di Roma positivi: scatta l’allarme «C’erano anche dei milanesi» -

Ultime Notizie dalla rete : giovani Roma

La Corte dei Conti “nel prendere atto delle iniziative assunte anche dal Legislatore sotto la spinta delle disposizioni emanate a seguito dell'epidemia Covid-19, riafferma la valenza strategica del pr ...Una festa agostana in un noto locale della Costa Smeralda che si trasforma in un potenziale incubo per decine di ragazzi romani: due ragazze, giorni dopo, sono risultate positive al test del Covid, e ...