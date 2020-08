2001: Odissea nello spazio e Quei bravi ragazzi: ecco le nuove Titans of cult da collezione ricche di gadget (Di lunedì 17 agosto 2020) Riparte la collana Warner con le Steelbook Limited Edition a tre dischi (4K Uhd, blu-ray ed extra) ricche di gadget: il film di Kubrick esce il 27 agosto, il cult di Scorsese il 10 settembre. Altri due capolavori assoluti della storia del cinema si aggiungono alla prestigiosa collana Warner denominata Titans of cult, che presenta Steelbook in Edizione Limitata a tre dischi, con all'interno la versione 4K Ultra HD, quella in Blu-Ray e tanti extra, e con un packaging arricchito da meravigliosi artwork e da imperdibili gadget, creati ad hoc per questa collezione. Adesso è la volta di 2001: Odissea nello spazio, che uscirà il 27 agosto (qui in prevendita), e Quei ... Leggi su movieplayer

