17 agosto: il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia (Di lunedì 17 agosto 2020) La situazione dei nuovi contagi e dell’epidemia di Coronavirus oggi in Lombardia secondo i dati del bollettino della Regione: oggi 43 nuovi positivi e nessun decesso. Tra i nuovi casi la Regione specifica 6 sono ‘debolmente positivi’ e 1 è stato tracciato a seguito di test sierologico. Inoltre il bollettino precisa che tra i 10 casi registrati in provincia di Como, 9 sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia. Anche oggi un numero molto basso di tamponi: appena 4.174 per un totale complessivo da inizio emergenza di 1.417.928. Continua il trend in aumento dei ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 14, uno in più rispetto a ieri. Non ... Leggi su nextquotidiano

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 agosto: 479 nuovi casi e 4 morti nelle ulti... - Corriere : In Italia, 479 nuovi casi e 4 morti Per numero di positivi è la peggior settimana dal 17-24 maggio - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 15 agosto: 4 morti e 629 nuovi casi [aggiornamento delle 17:48] - News_24it : Nessun nuovo caso positivo al coronavirus è stato registrato oggi, 17 agosto, dalla Asl di Latina. Dopo l’aumento d… - GazzettinoGolfo : #AslLatina - #Coronavirus, bollettino del 17 agosto in provincia di Latina - -